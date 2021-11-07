"فتيحي" تربح 6.9 مليون ريال في الربع الثالث .. بانخفاض 81 %

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن تحقيق صافي ربح 6.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بانخفاض 81 % عن الربع المماثل من 2020.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2021م مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م، بشكل رئيسي إلى:

1- تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع جزء من أسهم مملوكة في شركة زميلة بلغت 31.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020م، مقارنة بعدم تحقيق أرباح من بيع أسهم في شركات زميلة خلال الربع الثالث من عام 2021م.

2- استلام توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة خلال الربع الثالث من عام 2020م بلغت 7.1 مليون ريال، مقارنة بعدم استلام توزيعات خلال الربع الثالث من عام 2021م.

3- انخفاض مجمل ربح المبيعات بنسبة 16.7% حيث بلغ 4 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2021م، مقارنة بمبلغ 4.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020م.

4- زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 20% حيث بلغت خلال الربع الثالث من عام 2021م مبلغ 7.8 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020م.

وتجدر الإشارة إلى ما يلي:

1- أن الأرباح الموزعة من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة خلال عام 2021م قد تم استلامها خلال الربع الثاني من عام 2021م بمبلغ 15.1 مليون ريال.

2- انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 83.3% خلال الربع الثالث من عام 2021م حيث بلغ 1 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6 مليون خلال الربع الثالث من عام 2020م نظراً لتسجيل فروقات زكوية تخص سنوات سابقة خلال الربع الثالث من عام 2020م بمبلغ 3.9 مليون ريال.

3- تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع ممتلكات بمبلغ 3.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2021م.

4- زيادة حصة الشركة في نتائج أعمال شركة زميلة بمبلغ 0.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2021م وبنسبة 2.7%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م.

5- تحقيق أرباح تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 0.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2021م.