ارتفاع أرباح "كهرباء السعودية" إلى 7.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تحقيق صافي ربح 7.38 مليار ريال في الربع الثالث من 2021 ، بارتفاع 235 % عن الربع المماثل من 2020 .

ويعود الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.96 مليار ريال، وتنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه تعترف الشركة بمبلغ تقديري ربع سنوي لحساب الموازنة، الأمر الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي، ودى انخفاض إجمالي القروض بالشركة بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م إلى انخفاض أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل، وقد قابل ذلك جزئيا انخفاض ايراد استنفاذ المنح الحكومية وارتفاع في مخصص الذمم المدينة تأثراً بارتفاع قاعدة الإيرادات العائدة للشركة بعد الغاء الرسم الحكومي. هذا بالإضافة إلى نمو مبيعات الطاقة وإيرادات توصيل الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل والذي عادل جزئيا الارتفاع في تكاليف الطاقة المشتراه والتشغيل والصيانة والاهلاك واثبات بند غير متكرر يخص تسوية فروقات مستحقات وقود خلال الربع الحالي.