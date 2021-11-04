"أميانتيت" تخسر 87.3 مليون ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 57.3 %

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن تحقيق صافي خسارة 87.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بانخفاض بارتفاع 57.3 % عن الربع المماثل في 2020.

على الرغم من تخفيض مخصص العمولات البنكية في الربع الحالي بقيمة 5.34 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق نتيجة تسوية قروض وتخفيض نسب الفائدة لبعض البنوك إلا انه يوجد ارتفاع في صافي خسائر الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ويُعزى في غالبيته إلى:

وتراجع المبيعات في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمقدار 20 مليون ريال تقريبا الناتج عن قلة السيولة وزيادة أسعار المواد الخام وبالتالي زيادة في تكاليف العمليات متأثرة بارتفاع أسعار المواد الخام مما أدى إلى زيادة في الخسارة بمقدار 7.5 مليون ريال تقريبا. وتكوين مخصص للزكاة بمبلغ 10 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

من جهته أعلنت الشركة عن الاجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 69.11 % من رأس المال حيث تم تعطيل العمل بالفقرة 2 من المادة 150 من نظام الشركات والتي تقضي في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 180 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي بتاريخ 03-05-2022) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع فستعد الشركة منقضية بقوة النظام.