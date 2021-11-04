"أسمنت حائل" تربح 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة أسمنت حائل تحقيق صافي ربح 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 ، بانخفاض 73 % عن الربع المماثل من 2020.
ويعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.
أعلنت شركة أسمنت حائل تحقيق صافي ربح 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 ، بانخفاض 73 % عن الربع المماثل من 2020.
ويعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.
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