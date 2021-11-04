"أسمنت حائل" تربح 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة أسمنت حائل تحقيق صافي ربح 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 ، بانخفاض 73 % عن الربع المماثل من 2020.

ويعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.