أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"أسمنت حائل" تربح 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

"أسمنت حائل" تربح 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أسمنت حائل تحقيق صافي ربح 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 ، بانخفاض 73 % عن الربع المماثل من 2020.

ويعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.

إنشرها

سمات

نتائج الشركات السعودية

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية