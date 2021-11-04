انخفاض خسائر "بروج للتأمين" إلى 5.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني تسجيل صافي خسارة 5.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بانخفاض 44 % عن الربع المماثل من 2020.

ويعود سبب انخفاض الخسائر خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى الزيادة في صافي فائض الاكتتاب بنسبة 225.9٪ نتيجة لانخفاض صافي المطالبات المدفوعة والتغير في صافي احتياطي المطالبات تحت التسوية مجتمعة بنسبة 28.11٪، بالإضافة إلى انخفاض التغير في صافي احتياطي المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها بقيمة 7,051,170 ريال مقابل زيادة في هذه الاحتياطيات قدرها 1,163,553 ريال للربع المماثل من العام الماضي، ونتيجة لذلك انخفضت صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 51.8٪. بالإضافة إلى ارتفاع صافي ارباح استثمارات عمليات التأمين والمساهمين مجتمعين بنسبة 26.6٪.