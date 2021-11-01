نمو سكان العالم يتراجع نحو الثلث و انخفاض معدلات المواليد في العقود الثلاثة الماضية

أعلنت "المؤسسة الألمانية لسكان العالم" أن نمو سكان العالم تراجع بمقدار نحو الثلث في سياق انخفاض معدلات المواليد في العقود الثلاثة الماضية.

وذكرت المؤسسة اليوم الاثنين أن معدل المواليد منذ عام 1990 انخفض من متوسط 3.2 طفل لكل امرأة إلى 2.3طفل حاليا.

ورغم ذلك رصدت المؤسسة تباينا ملحوظا في معدلات المواليد بين البلدان والمناطق، حيث يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء أعلى معدل مواليد بواقع 4.7 طفل لكل امرأة، بينما يبلغ 1.8 طفل في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وبحسب البيانات، يبلغ عدد سكان العالم حاليا حوالي 7.9 مليار نسمة.

وعزت المؤسسة ارتفاع معدلات المواليد على وجه الخصوص إلى نقص وسائل منع الحمل الحديثة وحمل المراهقات. وبحسب البيانات، فإن حوالي 50% من النساء في أفريقيا جنوب الصحراء لا تتوفر لديهن وسائل لمنع الحمل، ويمكن إرجاع 16% من الولادات هناك سنويا إلى حالات الحمل في سن المراهقة.