"أملاك" تربح 29.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.. بارتفاع 27%

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري تحقيق صافي ربح 29.499 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 ، بارتفاع 27.167 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق الذي ربحت فيه 23.197 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان اليوم: "تعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى انخفاض التكلفة التمويلية نتيجة لعكس الالتزامات المعترف بها سابقًا، والتي لم تعد مستحقة الدفع والتي تأثرت جزئيًا من خلال زيادة في مخصص مصروف الزكاة خلال الربع الحالي، كما تعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى انخفاض التكلفة التمويلية، والتي تأثرت جزئيا بسبب انخفاض الدخل من عقود الإجارة وزيادة مصاريف التشغيل".

