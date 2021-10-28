البنيان: عام 2021 في طريقة لتسجيل أداء قويا لـ "سابك".. ونتوقع مستوى طلب جيد في الربع الرابع

قال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي، أن الأداء المالي الجيد للشركة في الربع الثالث من العام 2021 يعكس مواصلة التعافي من تأثيرات الجائحة، وإن كان بمستوى أقل من الأداء الاستثنائي القوي في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن الهوامش شهدت اعتدالا في الربع الثالث بسبب ارتفاع تكاليف مواد اللقيم والتي قابلها زيادة في متوسط أسعار المبيعات.

وحول النظرة المستقبلية، أشار البنيان أنه في ضوء النتائج المحققة حتى الأن، فإن عام 2021 في طريقة ليكون أقوى أداء من عام 2020، ونتوقع في الربع الرابع أن يكون مستوى الطلب جيدا ، وأن تظل التكاليف مواد اللقيم مرتفعة مع ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف أن الوقت الحالي تشهد بعض منتجات الشركة الرئيسية دخول قدرات انتاجية جديدة، كما أنه مع استمرار تراجع القيود الحالية على العرض نتوقع أن تشهد مزيدا من الاعتدال في الهوامش بالربع الأخير من العام الجاري.

وحول القيمة المضافة عبر التعاون مع "أرامكو السعودية" بين البنيان، أن سابك تواصل تركيزها على المضي قدما والحفاظ على وتيرة النمو في أنشطة التعاون، وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 حققت سابك 350 مليون دولار نتيجة ذلك.

إلى ذلك، حققت سابك أرباحا صافية في الربع الثالث 5.59 مليار ريال مقارنة مع 1.09 مليار في الفترة المماثلة من عام 2020، وسط نمو الإيرادات بنسبة 49 في المائة لتصل إلى 43.7 مليار ريال.