"بنك الرياض" يربح 1.54 مليار ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 19 %

أعلن بنك الرياض تحقيق صافي ربح 1.54 مليار ريال في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 19 % عن الربع المماثل من 2021.

ويعود السبب لانخفاض إجمالي مصاريف العمليات. كما ارتفع صافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب بيع الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الارباح.

ويعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 20.9% نتيجة للانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الاخرى وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات قابله جزئيا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.