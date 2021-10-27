"بنك الجزيرة" يربح 204.5 مليون ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 12.6 %

أعلن بنك الجزيرة تحقيق صافي ربح 204.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 12.6 % عن الربع المماثل من 2020.

ويعود السبب لارتفاع دخل العمليات بنسبة 8% لارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية و صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر و صافي ربح الادوات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل قابله انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى.

اما بالنسبة لمصاريف العمليات فقد ارتفعت بنسبة 3%. وهذا يعود بشكل رئيسي إلى مخصص انخفاض قيمة الموجودات الغير مالية و ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى مقابل انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والاطفاء.