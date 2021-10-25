أرباح "ام آي اس" تتراجع إلى 19 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام آي اس" تحقيق 19.05 مليار ريال صافي ربح في الربع الثالث من 2021 بانخفاض 15.3 في المائة عن نفس الربع من 2020 الذي ربحت فيه 22.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان:

- إيرادات العقود: سجلت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 13% حيث بلغت الإيرادات 265 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل 234 مليون ريال من الربع المماثل من العام السابق. شهد الربع الحالي تقدما ثابتا في استكمال وقبول الأعمال المرحلة من الأعوام السابقة من التراكم الجيد للاعمال وكذلك اثبات الايرادات لطلبات الشراء الجديدة خلال الربع الثالث من العام 2021م

- مجمل الربح: سجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات إجمالي ربح بلغ 43.42 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 44.62 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. ارقام أجمالي الربح في الربع الحالي نظير الربع السابق مماثلة نوعا ما دون أي تغير مهم.

- مصروفات البيع والتسويق بلغت 2.4 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل 2.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق. على هذا النحو ظلت المصاريف متسقة.

- المصروفات العمومية والإدارية بلغت 15.21 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقارنة بـ 13.23 مليون ريال سعودي من الربع المماثل من العام السابق . تتمثل الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية في الربع الحالي في عدة امور ابرزها انفاق مبلغ 558 الف ريال سعودي في الشركة الفرعية الجديدة التي تمتلكها الشركة بنسبة 100% ودفع مبلغ 700 الف كتعويضات لإعضاء مجلس الادارة والي جانب الزيادة العامة في التكاليف العمومية المتعلقة. حملت الشركة مبلغ مليون ريال خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية و موجودات العقود خلال الربع الحالي.

- تكاليف التمويل بلغت 4.84 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقارنة بـ 5.15 مليون ريال سعودي من الربع المماثل من العام السابق مسجلة انخفاض بلغ 6%.

- صافي الربح (قبل إضافة الدخل الشامل) في الربح الحالي بلغ 19.05 مليون ريال مقابل 22.50 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. الانخفاض في صافي الربح يرجع الى التغير الطفيف في طبيعة المشاريع للمنتجات المباعة المختلطة، الحلول و الخدمات و الزيادة في المصاريف العمومية والادارية