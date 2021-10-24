ارتفاع أرباح "سليمان الحبيب" إلى 348 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تحقيق 348 مليون ريال صافي ربح في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 16.7 في المائة عن نفس الربع من 2020.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى نمو الإيرادات بمعدل 13.08 % بزيادة قدرها 212.44 مليون ريال، وارتفع صافي الدخل بنسبة 16.68%، ليبلغ 348.62 مليون ريال، وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل حيث بلغت 18.98%، حيث استطاعت المجموعة الحفاظ على زيادة الأرباح نتيجة للأثر الإيجابي لنمو الإيرادات بسبب زيادة اعداد المراجعين والزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم خلال الربع الثالث من العام 2021م.