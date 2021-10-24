ارتفاع أرباح "الأهلي" إلى 3.78 مليار ريال في الربع الثالث من 2021

أعلن البنك الأهلي السعودي تحقيق 3.78 مليار ريال صافي ربح في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 19.9 في المائة عن نفس الربع من 2020.

وأوضح "الأهلي أنه بعد اندماجه مع مجموعة سامبا المالية ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 19.9٪ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات، والذي قابله ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان المنسوبة إلى الاندماج، كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 38.4٪ نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، دخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية، قابله جزئيًا ارتفاع في مصاريف عمليات اخرى.