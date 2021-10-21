بعد إقصائه من الشبكات الشهيرة .. ترامب يطلق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

سيطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تطبيقه الخاص للتواصل الاجتماعي بعنوان (تروث سوشيال) والذي قال إنه سيتحدى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل تويتر وفيسبوك التي منعته من التفاعل عبر منصاتها.

ووفقا لما جاء في بيان وزعته مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا المملوكة له وشركة ديجيتال وورلد أكويزشن وهي شركة استحواذات خاصة فإن التطبيق الجديد ستنشئه شركة جديدة تشكلت بموجب الاندماج بين الشركتين.

وقال ترامب في بيان مكتوب إننا نعيش في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر، بينما يجري إسكاته وهو الرئيس المفضل لدى الأمريكيين بحسب وصفه وقال إن هذا غير مقبول.

وتابع أنه متحمس لإرسال أولى الحقائق التي يكتبها من خلال منصة تروث سوشيال قريبا وإن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا تشكلت من أجل إعطاء صوت للجميع. وأضاف أنه متحمس لأن يبدأ قريبا مشاركة الجمهور أفكاره على منصة تروث سوشيال والرد على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وحسبما جاء في البيان فإن مجموعة ترامب وشركة ديجيتال وورلد ستندمجان في شركة تُطرح للتداول العام إذا وافقت الجهات التنظيمية والمساهمون.

ويعتزم تطبيق تروث سوشيال أن يجري إطلاقا تجريبيا لضيوف تتم دعوتهم في نوفمبر المقبل يتبعه طرح على الصعيد الوطني في الربع الأول من 2022. ولدى الشركة الجديدة أيضا خطط لطرح خدمة اشتراكات فيديو حسب الطلب تعرض برامج ترفيهية وأخبارا ومدونات صوتية.