ارتفاع أرباح "الدريس" إلى 47.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن تحقيق صافي ربح 47.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021 بارتفاع 28.5 في المائة عن نفس الفترة من 2020.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة ارباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وزيادة الايرادات الأخرى ، بالرغم من انخفاض ارباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية.