هل شتاء الطاقة قادم إلى أوروبا؟ «2 من 2»

إن سوق الغاز هي عبارة عن تجمع يتم فيه تجميع جداول عرض المولدات ومواءمتها مع الطلب للحصول على السعر الذي يتم دفع أجر جميع الموردين بموجبه، إن الوضع المثالي هو أن الإشارة المتعلقة بالسعر من سوق تنافسية ستعطي الدلالة الصحيحة للاستثمار من المنتجين والاستهلاك من المستخدمين، لكن في واقع الأمر لا يوجد دخول مجاني لبعض التقنيات (مثل الطاقة النووية والطاقة المائية)، ولا يستجيب المستخدمون بالضرورة للأسعار، كما أن هيكل العرض ليس تنافسيا لكنه يعكس احتكار القلة.لكن هذه العوامل وحدها لا تعطينا سببا للتخلص من التجمع، وعليه، فإن السؤال هو، كيف نوفر الحوافز المناسبة للاستثمار وخاصة في الطاقة المتجددة؟ هنا فإن العقود طويلة المدى لتوفير الكهرباء ومزادات الشراء قد تلعب دورا حاسما في تحسين كيفية عمل التجمع والتخفيف من قوة السوق، ونظرا للتخفيضات الكبيرة في التكلفة خلال العقد الماضي تعد الطاقة المتجددة تنافسية حاليا وستزدهر.إن الاستثمار يعتمد على الاستقرار التنظيمي علما أن ردة الفعل المتسرعة على الارتفاعات الحالية للأسعار قد تعيق ذلك. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك أفكارا تستحق النظر فيها، فقد اقترحت التشيك واليونان وفرنسا وإسبانيا ورومانيا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنسيق مشتريات الغاز وإنشاء احتياطي استراتيجي، وهذه فكرة ممتازة وذلك لأنها ستزيد من قدرة الاتحاد الأوروبي على المساومة وتحسن من أمن الإمدادات.يجب تقييم المقترحات التي تم طرحها أخيرا بعناية لتجنب التدخل بتشكيل السعر وبدلا من محاولة وضع سقف لأسعار الكهرباء، فإن من الأفضل تقديم الدعم للمستهلكين الأكثر ضعفا بشكل مباشر. يجب أن تستمر سوق الجملة في توفير دلالة تتعلق بالسعر للمنتجين والمستهلكين وعلى عواتق المضاربين، ففي الغالب أن هذه الزيادة تعكس توقع السوق لأسعار أعلى تتعلق بثاني أكسيد الكربون، وهو عنصر ضروري من أجل تحول الطاقة.لو أرادت أوروبا تحرير المعركة ضد التغير المناخي من التعقيدات السياسية لأمن الطاقة، سيتعين عليها أولا تحقيق مزيج طاقة متوازن في سوق متكاملة، وهذا يعني أنها لا يمكن أن تتجاهل المساهمة المحتملة للتقنية النووية، كما أشارت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.إضافة إلى ذلك، فإن من الضروري وجود سياسة طاقة أوروبية موحدة لشراء وتخزين الغاز، كما من الضروري كذلك وجود استثمارات لتطوير تقنيات جديدة، مثل التقاط الكربون والهيدروجين الأخضر، لكن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون ساذجا، فالتغير المناخي مشكلة عالمية. إن للاتحاد الأوروبي سمعة، وهي أنه يتصرف فقط عندما يصبح على شفا كارثة، وقد نكون وصلنا إلى واحدة من تلك اللحظات، فالشتاء قادم.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021.