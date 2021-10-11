«أكوا باور» ترفع قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم السعودية 18 مليار ريال

يرفع إدراج أسهم شركة أكوا باور في سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في السوق بنحو 18.1 مليار ريال، ليبلغ إجمالي محفظته 488.8 مليار ريال حسب إغلاق السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

يأتي ذلك اعتمادا على أن القيمة السوقية لشركة أكوا باور تبلغ 40.9 مليار ريال، وفق سعر الاكتتاب المحدد بـ 56 ريالا للسهم، وعدد أسهم 731.1 مليون سهم بعد الاكتتاب، وحصة الصندوق منها 44.16 في المائة (323 مليون سهم).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، يرجح ارتفاع قيمة المحفظة بشكل جيد خلال الأيام الأولى لتداول السهم في السوق مع الارتفاعات المعتادة للأسهم بداية إدراجها، خاصة أن نسبة التذبذب تكون 30 في المائة خلال أول ثلاث جلسات للإدراج.

وتشكل حصة الصندوق في شركة أكوا باور خامس أكبر ملكياته في الشركات المحلية المدرجة من حيث القيمة السوقية (18.1 مليار ريال)، وكذلك نسبة الملكية (44.16 في المائة). وتشكل قيمة محفظة الصندوق نحو 4.7 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية إجمالا، البالغة نحو 10.3 تريليون ريال.

والقيمة السوقية المذكورة في التقرير لملكيات الصندوق، تشمل فقط الملكيات 5 في المائة فأكثر، ولا تشمل أي ملكيات للصندوق تقل عن 5 في المائة في الشركات المدرجة "إن وجدت".

يأتي ذلك على الرغم من أن الصندوق أعلن في آذار (مارس) الماضي، نقل ملكية حصصه في شركة المراعي 16.32 في المائة، و"نادك" البالغة 20.00 في المائة، وشركة الأسماك 39.99 في المائة، لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل للصندوق. كما باع 70 في المائة حصته في شركة سابك في حزيران (يونيو) من 2020.

ويشمل التقرير الملكيات البالغة 5 في المائة فأكثر في 18 شركة مدرجة، أربع شركات منها بحصص تتجاوز 50 في المائة هي "السعودية للكهرباء" بـ 74.3 في المائة، و"الاتصالات السعودية" 70 في المائة، وشركة معادن بحصة تبلغ 67.18 في المائة، والعقارية السعودية بـ64.57 في المائة.

ومن حيث القيمة السوقية، تستحوذ أربع شركات على 89 في المائة من محفظة الصندوق بنحو 429 مليار ريال وهي شركة الاتصالات السعودية بـ169.7 مليار ريال تمثل 34.7 في المائة من قيمة محفظة الصندوق، ثم البنك الأهلي السعودي بقيمة 106.7 مليار ريال "21.8 في المائة من المحفظة".

ثالثا الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 84.8 مليار ريال "17.4 في المائة من المحفظة"، وشركة معادن بـ68.1 مليار ريال تمثل 13.9 في المائة من القيمة السوقية لمحفظة الصندوق في السوق المحلية.



ترتيب الشركات حسب نسبة الملكية

تصدرت الشركات من حيث نسب ملكية الصندوق، شركة السعودية للكهرباء بـ 74.3 في المائة، قيمتها السوقية 84.8 مليار ريال، وشركة الاتصالات السعودية بحصة 70 في المائة، قيمتها السوقية 169.7 مليار ريال.

وتأتي شركة معادن ثالثا بملكية 67.18 في المائة، قيمتها السوقية 68.1 مليار ريال، وشركة العقارية السعودية بحصة 64.57 في المائة، قيمتها السوقية 3.5 مليار ريال.

وخامسا شركة أكوا باور بحصة 44.16 في المائة، قيمتها السوقية 18.1 مليار ريال، بينما أسمنت الجنوبية جاءت سادسا بحصة للصندوق تبلغ 37.43 في المائة، قيمتها السوقية 3.7 مليار ريال، وسابعا البنك الأهلي السعودي بملكية 37.23 في المائة، قيمتها السوقية 106.7 مليار ريال.

وجاءت خلفها "إعمار المدينة الاقتصادية" بحصة 25 في المائة، قيمتها 3.7 مليار ريال، ثم 23.35 في المائة في شركة أسمنت القصيم، قيمتها السوقية 1.7 مليار ريال، و22.55 في المائة في شركة البحري، قيمتها السوقية 3.3 مليار ريال.

ولدى الصندوق حصة 21.75 في المائة في بنك الرياض، قيمتها السوقية 17.8 مليار ريال، ثم شركة دور للضيافة بحصة 16.62 في المائة، قيمتها السوقية نحو 556 مليون ريال.

ويملك الصندوق 15.72 في المائة في شركة سابتكو، قيمتها السوقية 503 ملايين ريال، و10.91 في المائة في شركة الغاز والتصنيع، قيمتها السوقية 458 مليون ريال.

ولدى الصندوق حصة 10 في المائة في كل من مصرف الإنماء و"أسمنت ينبع" و"أسمنت الشرقية" بقيمة 4.9 مليار ريال و614 مليون ريال و428 مليون ريال على التوالي.

وتأتي "الخزف السعودية" أقل حصة بين الشركات، التي يملك الصندوق فيها 5.4 في المائة، وقيمتها السوقية نحو 260 مليون ريال، وفق إغلاق 7 أكتوبر الجاري.

وحدة التقارير الاقتصادية