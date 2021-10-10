تحديد النطاق السعري لاكتتاب "العربية" بين "90 - 100" ريال للسهم

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي للشركة العربية للتعهدات الفنية نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 90 - 100 ريال سعودي للسهم الواحد، وتتمثل عملية الطرح بطرح 15 مليون سهما عاديا من أسهم الشركة، تمثل 30% من رأس مال الشركة، والتي سيتم بيعها من المساهمين عبد الإله الخريجي ومجموعة المهندس القابضة، وبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المشاركة هي 100,000 سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 2,499,999 سهما عاديا.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 1,500,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الأحد 10 /10 /2021م وتنتهي في الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء 19 /10 /2021م.