"كيمانول" تربح 74 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول عن تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 74.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021.

ويعود سبب تحقيق الشركة صافي أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن الأداء التشغيلي للشركة بالاضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع تكاليف الانتاج بشكلٍ عام، علماً بأن نتائج الربع المماثل من العام السابق تأثرت بانخفاض قيمة بعض أصول الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما انخفضت تكاليف التمويل بشكل ملحوظ في الربع الحالي بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.