"أو.سي.آي" و"أدنوك" تخططان لطرح عام أولي لحصة 13.8% من مشروع "فرتيجلوب"

قالت فرتيجلوب اليوم إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة إنتاج الكيماويات أو.سي.آي تخططان لطرح عام أولي لحصة 13.8 في المائة من أسهم مشروع الأسمدة المشترك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضافت أن الصفقة ستكون أول إدراج داخلي لشركة منطقة حرة في الإمارات.

وقالت فرتيجلوب في بيان إن من المتوقع أن تحتفظ أو.سي.آي، المدرجة في بورصة يورونكست والمدعومة من رجل الأعمال الملياردير المصري ناصف ساويرس، بأغلبية في الشركة، بينما من المتوقع أن تمتلك أدنوك 36.2 في المائة بشكل غير مباشر بعد الطرح العام الأولي.

تأسست فيرتيجلوب في 2019 بعد أن جمعت أو.سي.آي وأدنوك أصولهما في الأمونيا واليوريا، إذ تمتلك أو.سي.آي 58 في المائة وتمتلك أدنوك حصة 42 في المائة المتبقية.

وفي أبريل، قالت مصادر لـ"رويترز" إن الشركتين تدرسان طرحا عاما أوليا لفرتيجلوب، والذي قالت إنه قد يجمع ما لا يقل عن مليار دولار.

ومن المقرر عرض الأسهم على مستثمرين أفراد في الإمارات ومستثمرين مؤهلين من المؤسسات في دول أخرى أيضا.

وسيتحدد سعر السهم بعد عملية بناء دفتر الاكتتاب، ويمكن تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل التسعير.

وفي أغسطس، قالت أدنوك إنها اتفقت، بالشراكة مع فرتيجلوب، على بيع الأمونيا الزرقاء لإدمتسو في اليابان من أجل عملياتها في التكرير والبتروكيماويات.