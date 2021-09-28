بعد 4 سنوات فقط .. "تيك توك" تجتاز عتبة مليار مستخدم نشط

أكدت "تيك توك" اليوم أن عدد مستخدميها النشطين بات يتخطى المليار بعد 4 سنوات فقط على إطلاق هذا التطبيق التابع لمجموعة "بايت دانس" الصينية. واستقطبت "تيك توك" أكثر من 300 مليون مستخدم جديد منذ يوليو 2020 تاريخ آخر إعلان من الشبكة عن عدد مستخدميها.

وقد عززت الشبكة المحببة خصوصا لدى المراهقين بفضل مقاطعها القصيرة الطريفة أو الراقصة موقعها خلال الجائحة بفعل فترات الإغلاق المتكررة حول العالم بما يشمل إقفال المدارس واعتماد الملايين على العمل من بعد.

وبعدما كان طول المقاطع المصورة على "تيك توك" محصورا بـ 15 ثانية كحد أقصى رفعت الشبكة هذه المدة القصوى إلى 60 ثانية ثم إلى 3 دقائق مطلع يوليو لاستقطاب جمهور أوسع وتعزيز موقعها في منافسة "يوتيوب".

من ناحيتها أطلقت "يوتيوب" التابعة لـ "جوجل" خدمتها "شورتس" التي تغطي 100 بلد منذ يوليو بهدف منافسة "تيك توك" في مجال المقاطع المصورة القصيرة. لكن "تيك توك" لا تزال متقدمة بفارق كبير في هذا الجزء من السوق على "يوتيوب" التي بلغ عدد مستخدميها النشطين 2.3 مليار في 2020.

وتسعى "تيك توك" إلى زيادة الإيرادات المالية المتأتية من منصتها بعد تأخير على هذا الصعيد في بداياتها. وسرّعت الشبكة الاجتماعية خطواتها في مجال الإعلانات في 2020 وأطلقت نهاية أغسطس 2021 خاصية جديدة تتيح للمستخدمين أن يشتروا مباشرة منتجات يعرضها مباشرة صانعو المحتوى على المنصة.