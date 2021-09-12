بريطانيا: مصادرة نحو طنين من الكوكايين بقيمة 221 مليون دولار على متن يخت فاخر

ذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الاحد، أن مواطنا بريطانيا كان من بين ستة رجال تم توجيه اتهامات إليهم، بعد أن صادرت السلطات أكثر من طنين من مخدر الكوكايين على متن يخت فاخر.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن المشتبه بهم اتهموا بارتكاب جرائم تهريب مخدرات، بعد عملية الضبط التي تمت على بعد 80 ميلا قبالة ساحل بليموث، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي، وتقدر قيمتها بنحو 160 مليون جنيه إسترليني (221.3 مليون دولار).

ومن المقرر أن يمثل أندرو كول 32/ عاما/، وهو من منطقة "ستوكتون أون تيز"، في مقاطعة دورهام، أمام محكمة بليموث الابتدائية، غدا الاثنين، إلى جانب المتهمين الخمسة الاخرين، وهم من نيكاراجوا، وتتراوح أعمارهم بين 34 و49 عاما.

ومن جانبها، قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن العملية شاركت بها قوات تابعة لها، بالاضافة إلى قوات من الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وقوات حرس الحدود.