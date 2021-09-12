بإضافة 10 شركات .. توسع مؤشر "داكس" يقدم صورة أفضل لأكبر اقتصاد أوروبي

خلص استطلاع إلى أن التوسع القادم في مؤشر داكس الرئيسي للأسهم في ألمانيا من 30 إلى 40 شركة سيزيد من عدد الأشخاص ذوي الخلفية الدولية الذين يشغلون مناصب في مجالس إدارة الشركات المدرجة على مؤشر داكس.

ومن بين الشركات العشر التي ستضاف إلى مؤشر داكس في 20 سبتمبر شركة صناعة الطائرات الفرنسية الألمانية إيرباص وشركة الملابس الرياضية "بوما" ومتاجر التجزئة للأزياء عبر الإنترنت "زالاندو" وشركة التكنولوجيا الطبية "سيمنز هيلثينيرز".

ولطالما هيمنت 4 قطاعات على الأسهم الألمانية هي الكيماويات والسيارات والطاقة والخدمات المالية. ويهدف التوسع لتقديم صورة أفضل لأكبر اقتصاد أوروبي.

وبعد التوسع سيكون 90 من أعضاء مجالس إدارات الشركات البالغ عددهم 241 من حاملي جوازات السفر الأجنبية بما يوازي 37 % ووفقا لاستطلاع أجرته شركة الاستشارات "سايمون كوتشر آند بارتنرز"، وهو رقم قياسي جديد للمؤشر.

وقال معد المسح كريستوف ليش "الجدير بالذكر أن جميع الوافدين الجدد على داكس لديهم عضو مجلس إدارة واحد على الأقل يحمل جواز سفر أجنبي".

وذكرت شركة "سايمون كوتشر آند بارتنرز" أن مؤشر داكس بعد التوسع بات "أكثر تنوعا من أي وقت مضى". مشيرة إلى أن هناك 26 جنسية ممثلة في المؤشر لكن المواطنين الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين يشكلون المجموعات الأكبر.