قرار قضائي .. على "أبل" تخفيف قواعد الدفع للمطورين

تعرضت شركة أبل الأمريكية لنكسة في نزاع مع أحد كبار مطوري الألعاب بشأن قواعد العمل بمتجر تطبيقات أبل. ووفقا لحكم صادر عن محكمة اتحادية في كاليفورنيا يتعين على الشركة الأمريكية التي تنتج هواتف "آيفون" استيعاب المطورين عندما يتعلق الأمر بدفعات الأموال مقابل التطبيقات والخدمات.

وفي قضية "أبل ضد مطور الألعاب "ابيك" حكمت القاضية إيفون جونزاليس روجرز أن أبل لا يمكنها منع المطورين من تضمين أزرار أو روابط في تطبيقاتهم لتوجيه العملاء إلى خيارات دفع أخرى خارج نظام الشراء داخل التطبيق الخاص بشركة أبل. كما نص الحكم على أن أبل لا يمكنها منع المطورين من التواصل مع العملاء باستخدام معلومات اتصال حصل عليها المطورون عندما قاموا بالتسجيل داخل التطبيق.