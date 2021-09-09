"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية ثلاثية لتوفير 1500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة

وقع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية تعاون ثلاثية مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" لتوفير 1500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية في المملكة بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ونائبه المهندس عبدالله البدير.

وأوضح البرنامج في بيان اليوم أن الاتفاقية تستهدف تحقيق التكامل بين "الإسكان التنموي" والقطاع غير الربحي لتوفير 1500 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية "مأوى" في جميع مدن ومناطق المملكة والتي من شأنها تفعيل دور الجمعيات الأهلية في قطاع الإسكان وزيادة المساهمة في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي في المملكة وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر الأشد حاجة وزيادة نسبة التملك السكني للأسر وفق مستهدفات برنامج الإسكان إلى 70% بحلول 2030.

ووقع الاتفاقية المهندس أحمد القرعاوي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية والدكتور إبراهيم السعدان نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" والمهندس محمد السمان المدير التنفيذي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية.

ونوه ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالجهود المستمرة المبذولة في قطاع الإسكان التنموي لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن الملائم في ظل الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لقطاع الإسكان لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر.

وأشار الدكتور إبراهيم السعدان نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود القطاع غير الربحي لتعزيز استقرار الأسر الأشد حاجة وتوفير المسكن الملائم لهم تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية بالتكامل بين القطاعات.

واستعرض المهندس محمد السمان المدير التنفيذي لمأوى الخدمات التي تقدمها الجمعية لمساعدة الأسر الأشد حاجة في مدن ومناطق المملكة على التملك بما يناسب تطلعاتهم واحتياجاتهم. معربا عن تقديره لما يجده قطاع من دعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخدمة المستفيدين من الجمعية.