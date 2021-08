Xbox تكشف عن عديد من الألعاب والتحديثات خلال مؤتمر Gamescom

كشفت Xbox خلال مؤتمر Gamescom 2021 عن عديد من الألعاب والمستجدات إضافة إلى نظرة أعمق لطريقة ممارسة بعض الألعاب التي سيتم إطلاقها عبر خدمة Xbox Game Pass في وقت لاحق من هذا العام.وكشفت Xbox خلال المؤتمر أنه قبل إصدار لعبة Forza Horizon 5 في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر)، قامت شركة Playground Games بمشاركة أول ثماني دقائق من هذه اللعبة، وعرضت سيارات الغلاف الخاصة بلعبة Froza Horizon 5 من طراز مرسيدس AMG ONE، وسيارة فورد برونكو Badlnders 2021، وأعلنت إصدارا محدودا من وحدة التحكم اللاسلكية الخاصة باللعبة، كما كشف فريق لعبة Age of Empires عن عنصر جديد مثير في سرد قصة الإصدار المقبل من لعبةAge of Empires IV يدعىHands on History.كما كشفت Xbox عن إطلاق الألعاب السحابية على أجهزةXbox Series X|S و Xbox One خلال هذه الإجازة، لتمكين أعضاء خدمةXbox Game Pass Ultimate من لعب ما يزيد على 100 لعبة مباشرة عبر السحابة، واستكشاف ألعاب جديدة بضغطة زر، وتم إعلان تحديث محاكي الطيران Microsoft Flight Simulator World الإصدارVI، المتوافر بدءا من السابع من أيلول (سبتمبر) ليشمل مناطق ألمانيا والنمسا وسويسرا، وإطلاق طائرة Junkers JU-52 الجديدة وVoloCity Air Taxi التي سيتم إطلاقها في تشرين الثاني (نوفمبر)، وإعلان شراكة مع رابطة رينو للسباقات الجوية RARA.من جانبها أعلنت شركةDouble Fine Productions إطلاق الإصدار الجديد من لعبتها Psychonauts 2، وخلال عرض Xbox Stream من Gamescom 2021، أطلقت Xbox مقطعا تشويقيا جديدا يعرض بعض مما تحويه اللعبة التي تبدأ كحملة تمويل جماعي يدعمها المعجبون، لتتحول إلى تجربة نفسية رائعة يمكنك أن تختبرها أخيرا في اليوم الأول لإطلاقها عبر خدمةXbox Game Pass.وخلال المؤتمر فاجأت لعبةSea of Thieves جمهور اللاعبين بمجموعة سفن مذهلة صممت بالتعاون مع فريق Gearbox Software، وستتوافر مجموعةWasteland 3 Colorado Collection التي تضم توسعات Battle of Steeltown وCult of the Holy Detonation، مقابل 59.99 دولار على منصات Steam وGOG وXbox وPlayStation، وقدم مطورو لعبة Techland لجمهور المعجبين نظرة معمقة على نظام تعديل السلاح المميز في Dying Light 2، الذي يتيح للاعبين حرية ممارسة أساليب معينة من اللعب أو التفاعل مع بعض المواقف بالطريقة التي يرونها مناسبة، وأعلنت شركةHumble Games إطلاق تشكيلة ألعابها المستقلة لأجهزة Xbox One وأجهزة Xbox Series X|S منذ اليوم الأول للإطلاق، كما ستتوافر هذه الألعاب عبر خدمة Xbox Game Pass، وأعلنت استديوهات 505 Games وPoint Blank Games عن تعاونهما في لعبة Stray Blade لإطلاقها على أجهزة Xbox Series X|S في عام 2022، كما تعد لعبة The Gunk هي أول مشروع ثلاثي الأبعاد من الفريق الذي قدم لكم سلسلة SteamWorld، وستوفر اللعبة تجربة سينمائية غامرة بصورة غير مسبوقة، مع لعبة استكشاف معززة بقصة خيال علمي.