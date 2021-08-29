تراجع أرباح البنوك العاملة في السعودية 12.8 % خلال يوليو.. بلغت 3.76 مليار ريال

تراجعت أرباح البنوك العاملة في المملكة "سعودية وأجنبية" 12.8 في المائة، بما يعادل 551.3 مليون ريال خلال يوليو الماضي لتبلغ 3.76 مليار ريال، مقابل 4.31 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغت الأرباح خلال الأشهر السبع الاولى من العام الجاري 28.84 مليار ريال، مقابل 18.96 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبنمو 52 في المائة.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع لـ14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية.