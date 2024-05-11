تباطؤ نمو الودائع في البنوك السعودية إلى 9 % والمصارف الكبرى تفقد حصتها قليلا

ارتفعت ودائع المصارف السعودية المدرجة البالغ عددها 10 بنوك إلى نحو 2.620 تريليون ريال بنهاية الربع الأول، مسجلة بذلك نموا بلغ 9 %.

وتباطأ نمو الودائع في البنوك السعودية من 9.2 % إلى 9 %، بتأثير من البنوك الكبرى التي سجلت نموا طفيفا، فيما يعد معدل النمو خلال الفترة هو الأدنى خلال 4 أعوام على أقل تقدير، مقارنة بنمو 20 % و10 % سجلت خلال عامي 2022 و2021.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تستمر البنوك في تسجيل معدلات نمو في الودائع أقل من التمويل، ما رفع معدل القروض إلى الودائع بشكله البسيط إلى 97 % مقارنة بنحو 95 % قبل عام.

كما سجلت محافظ التمويل للبنوك السعودية نموا خلال الربع الأول بنحو 11 % لتصل إلى 2.541 تريليون ريال. أخيرا لجأ عدد من البنوك السعودية إلى إصدار صكوك دولارية لتعزيز سيولتها وتلبية الطلب على التمويل، حيث تخطت الصكوك المصدرة 4.5 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وفي الربع الأول من العام الجاري، حققت البنوك السعودية أرباحا قياسية في ظل نمو الدخل من التمويل وتراجع المخصصات، إلا أن معدل النمو تباطأ ليصل إلى 8 % عند 18.6 مليار ريال. "الإنماء" الأعلى نموا للودائع و"الفرنسي" الأقل جاء مصرف الإنماء في قائمة أكثر البنوك السعودية نموا في الودائع خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 18 %، تلاه البنك العربي بنمو 12.4 % و بنك الجزيرة بنمو 12 %.

ونمت ودائع مصرف الإنماء إلى 1.89 مليار ريال بنهاية الفترة مقارنة بـ159.9 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث أدى النمو الواسع في رفع حصة المصرف إلى 7.2 % مقارنة بـ6.7 %. فيما نمت ودائع بنك الجزيرة للفترة إلى 97.3 مليار ريال مقارنة بنحو 86.9 مليار لترتفع حصته إلى 3.7 %.

في المقابل سجل البنك السعودي الفرنسي أدنى معدلات النمو في الودائع بين البنوك السعودية بواقع 4.4 % ليصل إجمالي الودائع إلى 174.8 مليار ريال، فيما تراجعت حصة البنك إلى 6.7 %. البنوك الكبرى تفقد حصتها قليلا تراجعت حصة الودائع في البنوك الكبرى خلال الربع الأول بشكل طفيف إلى البنوك المتوسطة، وبالتحديد مصرف الإنماء الذي شهد أكبر زيادة في الحصة السوقية.

رغم تصدر البنك الأهلي الحصة السوقية في الودائع بين البنوك المحلية بواقع 25 % إلا أنها تراجعت بنحو 0.4 % على أساس سنوي، كذلك تراجعت حصة مصرف الراجحي بشكل هامشي بواقع 0.1 %. وأيضا بنك الرياض الذي يعد ثالث أكبر البنوك من حيث الودائع، تراجعت حصته بنحو 0.4 % بنهاية الربع الأول لتصل إلى 10.3 %، مع تسجيل البنك ثاني أدنى معدل نمو بالودائع عند 5.3 %.

وحدة التحليل المالي