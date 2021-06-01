الموافقة على طلب شركة تْشب للتأمين زيادة رأس مالها عن طريق أسهم منحة

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من (200,000,000) ريال إلى (300,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (2) سهم قائم يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (100,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (20,000,000) سهم إلى (30,000,000) سهم، بزيادة قدرها (10,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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