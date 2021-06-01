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الطاقة- النفط

أسعار النفط ترتفع وخام "برنت" يقفز فوق 70 دولارا

أسعار النفط ترتفع وخام "برنت" يقفز فوق 70 دولارا

الاقتصادية من الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت دولارا لتصل إلى 70.34 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

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