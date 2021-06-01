أسعار النفط ترتفع وخام "برنت" يقفز فوق 70 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت دولارا لتصل إلى 70.34 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".
الطاقة- النفط
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