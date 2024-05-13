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النفط يواصل تراجعه بسبب ضعف الطلب على الوقود وارتفاع الدولار

النفط يواصل تراجعه بسبب ضعف الطلب على الوقود وارتفاع الدولار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 %رإلى 82.53 دولار للبرميل. المصدر: رويترز
رويترز : سنغافورة
  • الاثنين 13 مايو 2024 5:45 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 13 مايو 2024 7:49 صباحا

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قوضت آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو ويخفض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 %رإلى 82.53 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.3 % إلى 78.03 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان بنحو دولار عند التسوية يوم الجمعة عندما ناقش المسؤولون في الفيدرالي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوى 2 %.

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ويتوقع محللون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، مما يدعم الدولار. ويزيد صعود الدولار تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال محللون من "إيه إن زد" في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت وسط مؤشرات على ضعف الطلب، إذ زادت مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأمريكية في الأسبوع الذي يسبق بداية موسم زيادة انتقالات في الولايات المتحدة.

ولا تزال السوق مدعومة بفعل توقعات بأن تواصل مجموعة أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.

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