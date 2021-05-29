أنت هنا

  • الرئيسية
  • أحداث في صور
  • بائع جائل يحمل ساعات حائط لبيعها بجوار محال تجارية مقفلة بعد إغلاق ليلي للحد من انتشار كوفيد - 19 في كراتشي

أحداث في صور

بائع جائل يحمل ساعات حائط لبيعها بجوار محال تجارية مقفلة بعد إغلاق ليلي للحد من انتشار كوفيد - 19 في كراتشي

بائع جائل يحمل ساعات حائط لبيعها بجوار محال تجارية مقفلة بعد إغلاق ليلي للحد من انتشار كوفيد - 19 في كراتشي

«الفرنسية »

بائع جائل يحمل ساعات حائط لبيعها بجوار محال تجارية مقفلة بعد إغلاق ليلي للحد من انتشار كوفيد - 19 في كراتشي أمس.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور