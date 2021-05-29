بائع جائل يحمل ساعات حائط لبيعها بجوار محال تجارية مقفلة بعد إغلاق ليلي للحد من انتشار كوفيد - 19 في كراتشي أمس.
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- بائع جائل يحمل ساعات حائط لبيعها بجوار محال تجارية مقفلة بعد إغلاق ليلي للحد من انتشار كوفيد - 19 في كراتشي
أحداث في صور
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