المملكة المتحدة ترخص لقاح جونسون أند جونسون

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت اليوم للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون الأميركية ويُعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحا رابعا إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة.

ووفقا للفرنسية ينضم هذا اللقاح الذي اعتمدته الجمعة الهيئة البريطانية الناظمة إلى منتجات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا المستخدمة في البلاد.