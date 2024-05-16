"أبشر" يمكن المستفيدين من الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على بطاقات "مدى" 

دشن الأمن العام خدمة جديدة تمكن المستفيد من الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تمت على البطاقات المصرفية (مدى).

كما شملت الخدمات التي دشنت اليوم الخميس خدمة مزاد اللوحات للأفراد، وخدمة "بدلها" لنقل لوحات المركبات، وخدمة تسجيل الحوادث الطفيفة، وخدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، وخدمة استعراض البطاقة الجمركية، وخدمة التحقق من شهادة خلو السوابق خارج السعودية، وخدمة نقل ملكية المركبة من شركة إلى فرد، وخدمة البوابة المطورة للخدمات المرورية، وخدمة استبدال اللوحات.