أنت هنا

  • الأخبار
  • "أبشر" يمكن المستفيدين من الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على بطاقات "مدى" 

"أبشر" يمكن المستفيدين من الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على بطاقات "مدى" 

"أبشر" يمكن المستفيدين من الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على بطاقات "مدى" 
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 16 مايو 2024 7:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 16 مايو 2024 7:30 مساء

دشن الأمن العام خدمة جديدة تمكن المستفيد من الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تمت على البطاقات المصرفية (مدى).
كما شملت الخدمات التي دشنت اليوم الخميس خدمة مزاد اللوحات للأفراد، وخدمة "بدلها" لنقل لوحات المركبات، وخدمة تسجيل الحوادث الطفيفة، وخدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، وخدمة استعراض البطاقة الجمركية، وخدمة التحقق من شهادة خلو السوابق خارج السعودية، وخدمة نقل ملكية المركبة من شركة إلى فرد، وخدمة البوابة المطورة للخدمات المرورية، وخدمة استبدال اللوحات.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

السعودية تناقش تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة

16 مايو 2024
الأخبار

«كفاءة الإنفاق» لـ «الاقتصادية»: سوق إلكترونية لشراء منتجات الجهات الحكومية عبر «اعتماد»

16 مايو 2024
الأخبار

تراجع إنفاق المستهلكين في السعودية على المطاعم والمقاهي 13 % في أسبوع

16 مايو 2024
الأخبار

القمة العربية تؤكد على تطوير التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

16 مايو 2024
الأخبار

"موديز" تؤكد تصنيف الكويت الائتماني عند A1

16 مايو 2024
الأخبار

ولي العهد يلتقي الرئيس السوري وملك الأردن على هامش القمة العربية في البحرين

16 مايو 2024