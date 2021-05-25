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أحداث في صور

عرض سبائك للذهب في بورصة كوريا بعد ارتفاع أسعاره إلى 1884.50 دولار للأونصة

عرض سبائك للذهب في بورصة كوريا بعد ارتفاع أسعاره إلى 1884.50 دولار للأونصة

«إ. ب. أ »

عرض سبائك للذهب في بورصة كوريا أمس بعد ارتفاع أسعاره إلى 1884.50 دولار للأونصة وسط مخاوف من التضخم.

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