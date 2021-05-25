عرض سبائك للذهب في بورصة كوريا أمس بعد ارتفاع أسعاره إلى 1884.50 دولار للأونصة وسط مخاوف من التضخم.
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- عرض سبائك للذهب في بورصة كوريا بعد ارتفاع أسعاره إلى 1884.50 دولار للأونصة
أحداث في صور
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