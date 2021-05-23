"تاسي" يرتد مع نهاية الجلسة ويغلق على ارتفاع هامشي وسط تداول 10.2 مليار ريال

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد على ارتفاع هامشي، بعدما ارتد المؤشر العام في الدقائق الأخيرة من الجلسة، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10344 نقطة مرتفعا بنحو 4 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 10.2 مليار ريال كأعلى سيولة في نحو 3 أسابيع ، وتأتي السيولة عبر تداول 356.67 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 415.38 ألف صفقة.



وأتت أسهم مصرف الراجحي على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعه بنحو 0.8 في المائة، ايضا ضغطت أسهم البنك الأهلي والبنك السعودي الفرنسي على أداء المؤشر العام بعد تراجعهم ما بين 0.7 و1.5 في المائة.



إلى ذلك، صعدت أسهم 115 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم العبد اللطيف وأسترا الصناعية وكذلك شاكر بالحد الأعلى من المكاسب، وسجلت أسهم العبد اللطيف أعلى إغلاق منذ مطلع 2016، لترتفع المكاسب السوقية منذ بداية العام إلى 88 في المائة، بينما سجلت أسترا الصناعية أعلى إغلاق منذ نهاية عام 2014 وبمكاسب 55 في المائة منذ بداية العام.

ايضا نجد مكاسب على أسهم ملاذ للتأمين 9.6 في المائة ومكاسب تجاوزت 7 في المائة لكل من أسهم عسير وكذلك تكوين.

قابل ذلك تراجع أسهم 77 شركة تصدرها أسهم وفرة بتراجع بلغ 6.6 المائة، تلاه أسهم الخريف المنخفض 5.4 في المائة بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها للربع الاول بنحو 14.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 26.94 مليون ريال.

كذلك انخفضت وحدات الجزيرة ريت 3.1 بنحو 3 في المائة، ونجد تراجعات بأكثر من 2 في المائة على أسهم بترو رابغ وأميانتيت وكذلك دور.