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  • سيدات ينتظرن دورهن لتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني الصنع في مركز التطعيم في إسلام أباد 

أحداث في صور

سيدات ينتظرن دورهن لتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني الصنع في مركز التطعيم في إسلام أباد 

سيدات ينتظرن دورهن لتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني الصنع في مركز التطعيم في إسلام أباد 

«الفرنسية »

سيدات ينتظرن دورهن لتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني الصنع في مركز التطعيم في إسلام أباد أمس.

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