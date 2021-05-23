سيدات ينتظرن دورهن لتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني الصنع في مركز التطعيم في إسلام أباد أمس.
- اليونان تواجه كارثة بيئية ضخمة .. الحرائق تضرب سلسلة يرانيا الجبلية
- «بلاتس»: أساسيات السوق النفطية قوية .. والعرض الإضافي يضيف رياحا معاكسة للأسعار
- وحدة جديدة للتحول الرقمي في ديوان المحاسبة .. تحسين الخدمات ومنع الازدواجية
- الأمم المتحدة تدعو إلى دور مركزي لـ «العشرين» في التوزيع العادل للقاحات كورونا
- 435.5 مليار دولار دعم صيني للحكومات المحلية عبر الصناديق المالية المباشرة في 2021
- بعد خسائر مالية فادحة .. برج إيفل يفتح أبوابه أمام الزوار منتصف يوليو
أنت هنا
- الرئيسية
- أحداث في صور
- سيدات ينتظرن دورهن لتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني الصنع في مركز التطعيم في إسلام أباد
أحداث في صور
- ماهي أسباب ظهور مرض الفطر الأسود في الهند؟
- الملك للرئيس الفلسطيني: سنتواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال
- شعور رائع في مطارات السعودية بعد فتح المجال للسفر
- مملكتي للسيارة المستعملة
- إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة
- الهند تواجه تحدي جديد.. انتشار مرض فطري مميت بين مرضى كورونا
- الملك سلمان مغردا: مما يجسده العيد الأمل والتفاؤل والسرور
- بدء أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي
- "الشويحطية".. أقدم مستوطنة بشرية في الجزيرة العربية
- ماكينة لبيع البيتزا تختصر وقت الخبز والتقديم إلى 3 دقائق
أضف تعليق