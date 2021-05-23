الفعل "فَحَصَ" في المعاجم اللغويّة يَتَعَدَّى بحرف الجرّ "عن" جاء في لسان العرب (فحص): فَحَصَ عنه فَحْصًا: بَحَثَ... وتقول: فَحَصْتُ عن فلان وفحصتُ عن أمره لأعلم كُنْه حاله".وأجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال الفعل "فَحَصَ" متعدِّيًا بنفسه إلى المفعول به مثل قولهم: فَحَصَ الخبير الإنتاج العلميّ أي بيَّن قيمْة العمل العلميّ - ويرون أنَّ قول العرب: "فَحَصَ المطر التراب" كافٍ لإجازته على سبيل المجاز؛ لأنَّ فاحص الإنتاج العلميّ يُقَلِّبُه ليردّد النظر فيه كما يقلبُ المطر التراب. انظر القرارات المجمعيَّة، ص218.