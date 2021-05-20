"أيان" تربح 8.5 مليون ريال خلال الربع الأول .. بانخفاض 48.4 %

أعلنت شركة أيان للإستثمار عن تحقيق صافي ربح 8.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021 بانخفاض 48.4 في المائة عن الربع الأول من 2020.

ويعود سبب انخفاض أرباح الربع الحالي إلى عدم تحقيق مكسب من خلال الشراء بالسعر التفاضلي وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة الشرعية.

وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وكذلك فقد انخفضت نسبة تكلفة الإيرادات كنسبة الى المبيعات وايضا خلال الربع الحالي فقد تحققت أرباح غير محققة وأرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.