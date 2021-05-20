ارتفاع صافي أرباح "جازادكو" بنحو 300% خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية عن تحقيق صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بأرباح بلغت 523 ألف ريال في الربع الأول من 2020، بارتفاع 299%.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى نمو المبيعات بنسبة 2.6%، حيث ارتفعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 10.3%، مدعوما بارتفاع في مبيعات الروبيان والفواكه. كما ارتفعت ايرادات القطاع العقاري بنسبة 4.5% بسبب ارتفاع نسبة الاشغال في حين ان مبيعات القطاع الصناعي (مصنع المياه) انخفضت بنسبة 19% وذلك نظرا لتأثر القطاع بجائحة كورونا. كما يعود ارتفاع صافي الارباح إلى انخفاض تكلفة الايرادات والذي ساهم في ارتفاع اجمالي الربح بنسبة 9% وذلك نظراً لتحسن كفاءة الأداء وانخفاض التكاليف التشغيلية بالقطاع الزراعي. كما ساهم تحسن الأداء وارتفاع الربحية بالشركات الزميلة والتابعة إلى ارتفاع صافي الأرباح. لذا فقد ساهمت جميع الأسباب المذكورة أعلاه في نمو صافي الأرباح لهذا الربع بنسبة تقارب 300% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.