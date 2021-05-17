"ساب تكافل" تربح 1.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة ساب للتكافل عن تحقيق صافي ربح قبل الزكاة 1.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بخسارة 10.4 مليون ريال في الربع الأول من 2020.

ويعود سبب تسجيل صافي الربح قبل الزكاة والضريبة للربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع بمبلغ وقدرة 6 مليون ريال في صافي مساهمات التكافل المكتسبة في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ صافي مساهمات التكافل المكتسبة بمبلغ وقدرة 37.3 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 31.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. وارتفاع بمبلغ وقدرة 1.1 مليون ريال في ايرادات الرسوم والعمولات في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبلغ ايرادات الرسوم والعمولات بمبلغ وقدرة 1.7 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 639 الف ريال في الربع المماثل من العام السابق. إضافة إلى انخفاض في التغيرات في احتياطي المخاطر السارية والاحتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بمبلغ وقدرة 8.6 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبلغت التغيرات في احتياطي المخاطر غير السارية والاحتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات 4.9 (عكس) مليون ريال مقارنة بـ 3.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. إضافة إلى إنخفاض في المصاريف العمومية و الإدارية بمبلغ وقدرة 4.5 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. بلغت المصروفات العمومية و الإدارية للربع الحالي 8.6 مليون ريال مقابل 13.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.