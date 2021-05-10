أنت هنا

أحداث في صور

جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

«واس »

جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان أمس.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور