جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان أمس.
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- جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان
أحداث في صور
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