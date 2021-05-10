جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان أمس.