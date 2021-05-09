مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الغذائية في بنغلاديش ويهدي كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان



واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية بنجلاديش، حيث جرى توزيع 500 سلة غذائية استفاد منها 2.500 فرد في محافظة شيتاغونج.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية بنغلاديش خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 .

كما واصل المركز أمس مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظتي بيروت وطرابلس بالجمهورية اللبنانية، استفاد منه 650 طفلا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، ويستفيد منه 6.548 طفلا.