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أحداث في صور

صبي مربي ماشية يحمل حملين في قرية غزلانية جنوب شرقي العاصمة السورية دمشق

صبي مربي ماشية يحمل حملين في قرية غزلانية جنوب شرقي العاصمة السورية دمشق

«الفرنسية »

صبي مربي ماشية يحمل حملين في قرية غزلانية جنوب شرقي العاصمة السورية دمشق أمس.

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