الذهب يحقق أفضل آداء أسبوعي في 6 أشهر بدعم تراجع الدولار وعوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب أمس، إلى قمة شهرين ونصف الشهر، وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تأثير تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأمريكية.وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة، إلى 1820.35 دولار للأوقية بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 شباط (فبراير). والمعدن مرتفع بنحو 3 في المائة، منذ بداية الأسبوع.ووفقا لـ"رويترز"، زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة، إلى 1820.70 دولار.وقال براين لان، العضو المنتدب في شركة التداولات جولد سيلفر سنترال، "انخفاض الدولار ونزول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لما دون 1.6 في المائة، دعما أسعار الذهب لتتجاوز 1800 دولار".وأضاف: "بيانات الوظائف الأمريكية مهمة للغاية، ستدفع الناس إلى سلوكيات أكثر إيجابية حيال الاقتصاد، وربما يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع".وانخفض مؤشر الدولار إلى قاع أسبوع مقابل عملات رئيسة أخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 في المائة، إلى 2962.77 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.وربحت الفضة 0.6 في المائة، لتسجل 27.47 دولار للأوقية مع زيادة بأكثر من 6 في المائة، منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.إلى ذلك، علق الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، إذ يتعرض للضغط من نتائج بيانات الوظائف الأمريكية التي تعزز الآمال في تعاف اقتصادي قوي بعد الجائحة وتدعم إقبال المستثمرين على المخاطرة.ومقابل سلة من العملات الرئيسة، بلغ مؤشر الدولار 90.841، منخفضا بأقل من 0.1 في المائة، اليوم بحلول الساعة 07:28 بتوقيت جرينتش.وهو في طريقه لخسارة بنحو 0.5 في المائة، على أساس أسبوعي، وذلك بعد أن شهد أمس الأول أسوأ أداء يومي له في نحو أسبوعين. وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش، كان اليورو مرتفعا 0.1 في المائة، أمس، إلى 1.207 دولار.وكان الجنيه الاسترليني أقوى قليلا مقابل الدولار عند 1.3911 دولار، واستقر أمام اليورو عند 86.79 بنس لليورو.ونزل الدولار الأسترالي 0.3 في المائة، مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.77645، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة، إلى 0.72125.وهبط الدولار الكندي 0.2 في المائة، وذلك بعد أن قفز أمس الأول إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام مقابل الدولار الأمريكي. وعلى صعيد العملات المشفرة، استقرت "إيثريوم" بعدما بلغت ذروة جديدة أمس الأول، ولم يطرأ تغير يذكر على "بيتكوين"، التي سجلت نحو 56 ألف دولار.