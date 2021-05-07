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منظمة الصحة توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

منظمة الصحة توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

الاقتصادية من الرياض

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية المملوكة للدولة، وفقا لـ"رويترز".
وأصبح اللقاح، وهو أحد لقاحين صينيين مُنحا بالفعل لمئات الملايين في الصين وخارجها، أول لقاح لكوفيد-19 تطوره دولة غير غربية ويحظى بدعم منظمة الصحة.

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