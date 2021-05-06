وكالة تنظيم الأدوية في بريطانيا: أدلة عن حدوث جلطات لقاح "أسترازينيكا" أكثر لدى النساء

قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا اليوم إن بعض الأدلة تشير إلى أن الجلطات غير الشائعة المرتبطة بتلقي لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 تحدث أكثر في النساء عن الرجال لكنها أشارت إلى أن فارق احتمالات حدوث ذلك محدود، وفقا لـ"رويترز".

وكان مسؤولون بريطانيون قد قالوا من قبل إن احتمالات حدوث الجلطات مرتبط بالسن بينما لم يتم إثبات وجود علاقة بالجنس مشيرين إلى أن النساء تلقوا اللقاح أكثر من الرجال.

وذكرت الوكالة في تقريرها الأسبوعي عن مسألة الجلطات "توجد الآن بعض الأدلة عن أن معدل حدوث ذلك أعلى في الإناث مقارنة بالذكور على الرغم من أن ذلك ليس ملحوظا في كل الفئات العمرية ويبقى الفارق محدودا".

وأشارت الوكالة إلى أن "التوصية تظل أن المنافع من اللقاح تفوق المخاطر بين الغالبية العظمى من الناس".