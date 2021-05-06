"ساسكو" تربح 12 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 12 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 8 مليون ريال عن نفس الفترة من 2020، بارتفاع 47 %.

ويعود سبب إرتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17% مما أدى إلى إرتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية، بالإضافة إلى إرتفاع إيرادات الإستثمار وإنخفاض مصروف الزكاة، وذلك على الرغم من إرتفاع المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل وإنخفاض الإيرادات الأخرى.