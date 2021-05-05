بدعم لقاح كورونا.. ارتفاع أرباح فايزر خلال الربع الأول 45%

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 45% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما رفعت الشركة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل بفضل المساهمة الإيجابية لمبيعاتها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها من مبيعات لقاح فيروس كورونا المستجد خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 3.5 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها تتوقع أرباحا تتراوح بين 3.55 و 3.65 دولار للسهم الواحد خلال العام الحالي ككل، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 3.10 و 3.20 دولار للسهم الواحد. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحا بمعدل 3.36 دولار للسهم.

كما عدلت الشركة توقعاتها لإيرادات العام الحالي لتتراوح بين 70.5 و 72.5 مليار دولار، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 59.4 و 61.4 مليار دولار.