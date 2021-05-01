الذهب يفقد جاذبيته مع ارتفاع عوائد السندات .. أسوأ أداء أسبوعي في شهر

تراجعت أسعار الذهب أمس بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية قوية وقلصت جاذبية المعدن، الذي لا يدر عائدا، وتتجه لأسوأ أداء أسبوعي لها في شهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة، إلى 1770.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، بتراجع 0.3 في المائة، منذ بداية الأسبوع، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1769 دولارا للأوقية، وعلى الرغم من الانخفاض، يتجه المعدن لتحقيق أول مكسب شهري له هذا العام، وفقا لـ"رويترز".

أظهرت بيانات في وقت متأخر من أمس الأول، أن النمو الاقتصادي الأمريكي تسارع في الربع الأول، إذ غذى التحفيز المالي إنفاق المستهلكين، وقال ستيفن إنيز الشريك الإداري في "إس.بي.آي أست مانجمنت" "هذه السلسلة المتوالية من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على الذهب"، مضيفا أنه سيكون هناك ميل لجني الأرباح في نهاية الشهر بعد ارتفاع مقبول للذهب.

تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام نحو أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

ونزلت الفضة 0.6 في المائة، إلى 25.92 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق زيادة شهرية بأكثر من 6 في المائة، وهي الأكبر منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وصعد البلاتين 0.3 في المائة، إلى 1201.69 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، حامت إيثر دون أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2800.89 دولار، الذي بلغته أمس الأول، وذلك بعدما تدعمت هذا الأسبوع من تقارير إعلامية عن خطط بنك الاستثمار الأوروبي إطلاق بيع "سندات رقمية" على شبكة سلسلة الكتل إيثريوم.

وبلغت منافستها الأكبر بيتكوين 54 ألفا و256.24 دولار، وهو المستوى الذي حامت حوله هذا الأسبوع بعد نزولها لما يصل إلى 47 ألفا و4.2 دولار الأحد في أعقاب تراجع حاد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي سجلته منتصف هذا الشهر.

إلى ذلك تراجع الدولار الأمريكي صوب رابع خسارة أسبوعية على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسة أمس، إذ تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بتبنيه أسعار فائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول.

ومؤشر الدولار في طريقه إلى انخفاض أسبوعي 0.2 في المائة، ما يرفع إجمالي خسائره في نيسان (أبريل) إلى 2.7 في المائة. وستكون سلسلة أربعة أسابيع من الخسائر هي الأطول منذ نزول استمر لستة أسابيع متتالية حتى نهاية تموز (يوليو)، كما ستكون الخسارة الشهرية الأكبر منذ تراجع 4 في المائة في تموز (يوليو).

وارتفع الدولار الكندي إلى قمة أكثر من ثلاثة أعوام عند 1.2268 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي أمس، ويتجه لمكسب أسبوعي 1.6 في المائة، وهو ما سيكون الأكبر منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر).

كما دعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولار الأسترالي، الذي زاد 0.2 في المائة، إلى 0.77785 دولار، ليعاود الصعود صوب أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 0.78180 الذي لامسه أمس الأول.

واستقر اليورو إلى حد كبير عند 1.201165 دولار نحو أعلى مستوياته في شهرين عند 1.2150 الذي بلغه في الجلسة السابقة، والعملة الموحدة مرتفعة 0.2 في المائة، منذ بداية الأسبوع و3.3 في المائة، هذا الشهر.

وكان اتجاه الين، وهو ملاذ تقليدي، معاكسا، إذ تضرر من تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الأسهم العالمية إلى مرتفعات قياسية، ما قوض الطلب على الأصول الأكثر أمانا.

وبلغت العملة اليابانية 108.81 مقابل الدولار، لتكون نحو قاع أسبوعين عند 109.22، الذي بلغته أمس، ما يؤهلها لخسارة أسبوعية 0.9 في المائة.

واقترب اليوان الصيني من أعلى مستوياته منذ الثالث من آذار (مارس) في المعاملات الخارجية، وبلغ في أحدث تعاملات 6.4635 مقابل الدولار، حتى على الرغم من أن مؤشرات لنشاط الصناعة الصيني أشارت إلى فقدان الزخم في نيسان (أبريل).